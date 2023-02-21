الخارجية الروسية تستدعى السفير الأمريكى لدى موسكو

وكالات

قررت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الأمريكي لدى موسكو، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وتأتي الخطوة فى أعقاب تصعيد متبادل بين الجانبين الأمريكي والروسى، بعد زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا أمس الإثنين، وقرار نظيره الروسى فلاديمير بوتين بالانسحاب من معاهدة ستارت النووية.

وكان بوتين قد أكد أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال رسالته أمام الجمعية الفيدرالية، وقال إن نخب الغرب لا تخفي هدفها وهو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وأضاف بوتين: "ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟ إنه يعني وضع حد نهائي لنا، أي أنهم يعتزمون نقل الصراع المحلي إلى مرحلة مواجهة عالمية هذه هي الطريقة التي نفهم بها كل هذا وسنرد وفقًا لذلك، لأن في هذه الحالة نحن نتحدث بالفعل عن مصير روسيا".

وتابع بوتين بالقول "هم لا يستطيعون إلا أن يدركوا أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة".