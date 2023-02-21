الحماية المدنية تدفع بـ4 سيارات للسيطرة على حريق فى مخزن قش أرز بالدقهلية

شهدت قرية منشأة الجمال التابعة لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، نشوب حريق ضخم في إحدى مخازن قش الأرز والمقام على مساحة نصف فدان.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ بنشوب حريق ضخم في أرض تقدر بنصف فدان وتصاعد ألسنة الدخان في القرية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منية النصر، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين نشوب الحريق في مخزن لقش الأرز والتبن، في عزبة حسونة بقرية منشأة الجمال التابعة للمركز. وتم إستدعاء قوات الحماية المدنية، لمكان الحريق، والتي دفعت بعدد 4 سيارات مطافي للسيطرة على الحريق. تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.