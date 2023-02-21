الجيش العراقي يشدد على وضع استراتيجية أمنية لمنع الإرهاب

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أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الثلاثاء، ضرورة وضع استراتيجية أمنية لمنع الإرهاب من إرباك الأمن شمال بغداد، مشيرا إلى ضرورة أن تكون القوات العسكرية هي صاحبة المبادرة في مهاجمة الأوكار الإرهابية وتدميرها.

جاء ذلك خلال تفقد عبد الأمير لقاطع الفرقة السادسة واللواء 59 في قضاء الطارمية شمال بغداد، للإطلاع على الخطط الاستخبارية لملاحقة بقايا العصابات الإرهابية التي تستغل بساتين الطارمية لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف القطعات العسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار رئيس أركان الجيش العراقي إلى ضرورة أن يكون الجهد الاستخباري متابعا لأي تحرك إرهابي في الطارمية ومناطقها المختلفة.