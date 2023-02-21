الجريدة الرسمية تنشر 12 حكما جديدا للمحكمة الدستورية العليا

كتب – أحمد عبد الهادى

نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم 12 أحكام حديثة صادرة من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر.

وللاطلاع على القوانين الأحكام الـ 12 بالتفاصيل:-