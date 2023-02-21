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الجريدة الرسمية تنشر 12 حكما جديدا للمحكمة الدستورية العليا

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:45 ص
الجريدة الرسمية تنشر 12 حكما جديدا للمحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية
كتب – أحمد عبد الهادى

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نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم 12 أحكام حديثة صادرة من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر.
وللاطلاع على القوانين الأحكام الـ 12 بالتفاصيل:-
 
 

 


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