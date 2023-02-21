الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر 12 حكما جديدا للمحكمة الدستورية العليا الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:45 ص المحكمة الدستورية كتب – أحمد عبد الهادى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم 12 أحكام حديثة صادرة من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر. وللاطلاع على القوانين الأحكام الـ 12 بالتفاصيل:- الدستورية احكام دستورية محكمة دستورية جريدة رسمية الموضوعات المتعلقة نائب رئيس الدستورية العليا يناقش رسالة دكتوراه فى إقامة دعوى دستورية مباشرة من الأفراد الجمعة، 17 فبراير 2023 06:54 م إعادة دعوى عدم دستورية شروط القيد لمزاولة مهن الكيمياء الطبية للمفوضين الخميس، 16 فبراير 2023 11:00 م الدستورية تفصل فى دعوى بطلان غرامة الضريبة الجمركية على البضائع بجلسة 8 أبريل الخميس، 16 فبراير 2023 10:30 م 8 أبريل الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية دمغة نقابة التطبقيين على الأوراق الخميس، 16 فبراير 2023 08:50 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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