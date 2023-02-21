اليوم السابع
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التموين: صرف 90 % من مقررات شهر فبراير حتى الآن

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:00 م
التموين: صرف 90 % من مقررات شهر فبراير حتى الآن وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 90 % من مقررات شهر فبراير الجاري، حتى الآن، بجانب الاستمرار في صرف الدفعة السادسة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة  بالمنافذ وفروع المعرض المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، كما أطلقت الوزارة العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة فى الأسواق الأخرى وتم توفير ما يقرب من 290 سيارة منتشرة فى المحافظات المختلفة.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت  عن ممارسة محدودة رقم 10 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 5 إلى 25 أبريل 2023  حيث يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين وأيضا في فروع "أهلا رمضان"ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى.


التموين

أسعار السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية

معارض اهلا رمضان

تخفيضات أهلا رمضان

السلع التموينية



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