البروتون.. تقنية يمكن أن تحدث ثورة فى علاج السرطان

كتبت فاطمة ياسر

مع التقدم التكنولوجي ، يكتسب العلاج بالبروتون الوعي بسبب فعاليته في علاج السرطانات الخطيرة، وأكد هذا التقرير المنشور عبر موقع “ indiatoday” .

من المقرر أن تحقق منظمة الصحة العالمية 60 % على الأقل من البقاء على قيد الحياة لجميع الأطفال المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

موطن لما لا يقل عن 20 % من سرطان الأطفال العالمي ، حيث يصاب ما يقرب من 75000 طفل بالسرطان كل عام ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، أكثر أنواع سرطانات الأطفال شيوعًا هي اللوكيميا وسرطان الدماغ والأورام اللمفاوية والأورام الصلبة مثل أورام الخلايا العصبية وأورام ويلمز.

مع التقدم التكنولوجي ، تم افتتاح المزيد من مراكز علاج السرطان في البلاد في العقد الماضي للقضاء على هذا المرض الفتاك بين الأطفال. في حين أن العلاج بالفوتون يُستخدم تقليديًا في علاج السرطان لسنوات ، فإن العلاج بالبروتون يكتسب الوعي ببطء ، خاصة وأن العلاج متاح منذ عام 2019 في الهند.



ما هو علاج البروتون؟ كان العلاج التقليدي للسرطان الذي يستخدمه الأطباء في الهند هو العلاج بالفوتون ، والذي يستخدم الأشعة السينية وأشعة جاما. ومع ذلك ، يعمل العلاج بالبروتون باستخدام جزيئات البروتون التي تستهدف الورم وتودع الإشعاع في المركز دون أي مشكلة انسكاب.

وفقًا للدكتور فيكاس كوثافدي ، طب الأورام بالإشعاع ، مستشفى جوبيتر ، بوني ، فإن البروتونات عبارة عن جزيئات صغيرة من الإشعاع وهي قاتلة ممتازة للخلايا.

هل العلاج بالبروتون مفيد في علاج السرطان؟

شارك الخبراء أن العلاج بالبروتون يعمل بشكل أفضل عندما تكون السرطانات مقاومة للإشعاع ، أو عندما تتطلب إعادة الإشعاع بعد الإشعاع الروتيني أو عندما لا يمكنك إعطاء جرعة كافية بعد الإشعاع الروتيني.

البروتونات عبارة عن جزيئات عالية الطاقة تستخدم في الأورام الصعبة مثل الورم الميلانيني وأورام الحبل الشوكي وأورام الأطفال الصلبة وأورام المخ حيث لا يمكنك إعطاء مصدر مناسب للتنبؤ بدون إشعاع روتيني ، لذلك يمكننا استخدام البروتون العلاج الذي يمكن من خلاله إعطاء جرعة عالية من الإشعاع "، أضاف الدكتور كوثافدي

معوقات العلاج بالبروتون

حاليا ، القضية هي تكلفة العلاج، آلة العلاج بالبروتون كبيرة الحجم والعلاج مرهق مقارنة بالطريقة التقليدية للإشعاع. "إنها آلة ضخمة ضخمة. اعتبارًا من اليوم ، من المحتمل أن تشغل البنية التحتية مبنى من أربعة طوابق، العلاج أيضًا مرهق للغاية، في ظل الظروف العادية ، يمكننا علاج 70-80 مريضًا في يوم واحد ولكن باستخدام العلاج بالبروتونات ، وأوضح الدكتور كومار أن العدد سينخفض ​​بشكل كبير.

ومع ذلك ، نظرًا للتقدم التكنولوجي ، يعتقد خبراء الصحة أنه في السنوات القادمة ، يمكن تصنيع الماكينة أصغر حجمًا بحيث يمكن وضعها في غرفة.