اليوم السابع
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افتتاح معرض الملتقى العربى لتكنولوجيا المياه والطاقة بدبى

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:26 ص
افتتاح معرض الملتقى العربى لتكنولوجيا المياه والطاقة بدبى سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة بدولة الامارات
كتبت أسماء نصار

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افتتح سهيل بن محمد المزروعي ؤزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه الدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه، والذي يقام على هامش الملتقى العربي الأول للمياه، والذى يعقد بإمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وتفقد الوزير أجنحة المعرض التي ضمت أحدث التقنيات والتكنولوجيات في مجالات  المياه والكهرباء والبيئة، وبرامج الحفاظ علي الموارد المائية.

وأثنى المزروعي على منتجات الشركات العارضة بالقطاعين العام والخاص والمستثمرين والمتخصصة في مجالات الخدمات الهندسية والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مشروعات المياه وحسن إداراتها علي المستويين الدولي والإقليمي .

شارك في افتتاح المعرض الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، والدكتور صفوت عبد الدايم رئيس اللجنة المنظمة للملتقي، وجموع المشاركين في الملتقي.

 


العربى للمياه

الملتقى العربي للمياه

المياه

الكهرباء



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