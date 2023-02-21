استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "رواق الطفل والأسرة" فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، يستمر فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهرى والمقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية تحت عنوان " الدين والاخلاق " وذلك من مركز شباب القنايات التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب وبحضور 50 شاب وفتاه من الطلائع أعضاء مركز الشباب والذى يأتى فى إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الشيخ إبراهيم أحمد محمد عضو لجنه الوعظ بالمحافظة بتقديم ندوة دينية بعنوان (الدين والاخلاق) تم خلالها ايضاح الجزاء الكبير والفضل العظيم الذى أعده الله لأصحاب الأخلاق المحمودة، فأصحاب الأخلاق الرفيعة هم أصحاب أثقل عمل فى الميزان، وهم أقرب الناس مجلسا من النبى الكريم ﷺ يوم القيامة ويبرز الآثار الحسنة لمكارم الأخلاق والتى تحفظ الإنسان من الانحراف النفسى والاجتماعى، وضبط التصرفات مما يحقق حياة آمنة مطمئنة بما يحقق للمجتمع استقراره وكيانه.

و أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهرى هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعى للمشاركة فى بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال القاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهرى بالمحافظة.

و بدوره، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية فى تنفيذ برنامج الرواق الأزهرى والذى يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التى تدور فى اذهانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.