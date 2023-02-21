اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وأسوان اليوم

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 08:35 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وأسوان اليوم الأهلي ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وأسوان فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير، وتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،وضرب الاهلى موعدا مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر نسخة 2021-2022.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان بالدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 


الاهلي

اسوان

الاهلي واسوان

اخبار الرياضة

الدوري



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة