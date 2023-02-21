استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وأسوان اليوم

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وأسوان فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير، وتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،وضرب الاهلى موعدا مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر نسخة 2021-2022.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان بالدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.