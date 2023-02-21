هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.18%.. والتداولات تجاوزت 800 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات، باستثناء صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 16783 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2862 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 19886 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 6924 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2948 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4409 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 3527 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعربية لحليج الأقطان.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للدواجن، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وبالم هيلز للتعمير، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 10 آلاف سهم، 5 آلاف سهم، 900 ألف سهم، 120 ألف سهم، 23 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، والبنك التجاري الدولي (مصر) عدد 116 سهم، 3 آلاف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 31.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا 263 ألف سهم، 893.7 ألف سهم، 81 ألف سهم، 20 ألف سهم، 149 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 50.7 ألف سهم، 121 ألف سهم، 894.6 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.03%.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 1.96 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 34.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 803.9 مليون جنيه مقارنةً مع 519.7 مليون جنيه بنسبة نمو 54.7%.

وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي إيرادات بلغت 666.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 526.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 26.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 272 مليون جنيه مقارنةً مع 137.2 مليون جنيه بنسبة نمو 98.24%.

وحققت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إيرادات بلغت 27.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 26.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 4.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 20.2 مليون جنيه مقارنةً مع 19.2 مليون جنيه بنسبة نمو 4.88%.