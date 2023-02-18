رئيس حى غرب تكشف تفاصيل انهيار عقار القبارى بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

كشفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، التفاصيل الكاملة لانهيار عقار بزواية التلاوى في منطقة القباري بمينا البصل، وإنقاذ شخص، والبحث عن آخر تحت الأنقاض.

وأضافت رئيس حي غرب خلال تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع »، أنه جرى نقل الشخص الذي تم إنقاذه من تحت أنقاض عقار القباري المنهار، إلى مستشفى جمال حمادة العام، ومازل البحث عن آخر أسفل العقار، وأن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض برقم 45 لسنة 2019 موضحةً، أن جميع الأجهزة المعنية توجهت لموقع الحادث على الفور، للمعاينة والوقوف على الملابسات والأسباب إنهيار العقار.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، يفيد بانهيار عقار بزواية التلاوى بمنطقة القباري التابعة لحي غرب الإسكندرية وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل وقوات الحماية المدنية والجهات المعنية بحي غرب ترافقهم سيارات الإسعاف الي محل البلاغ .

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من استخراج شخصمن تحت الأنقاض بعد انهيار عقار قديم فى حى غرب الإسكندرية ونقله الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وجاري البحث عن اخر تحت الانقاض.

وتبين من المعاينة الأولية إنهيار عقار بناء قديم صادر له قرار هدم حتي سطح الأرض منذ عام 2019 وجاري البحث عن شخص تحت الانقاض وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على الجهات المعنية للتحقيق في انهيار العقار.