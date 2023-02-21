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أوكرانيا: القوات الجوية تشن 16 غارة على جنود روس وضربة جديدة على نظام الصواريخ

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 09:14 ص
أوكرانيا: القوات الجوية تشن 16 غارة على جنود روس وضربة جديدة على نظام الصواريخ الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الأوكراني شن 16 غارة على مناطق تمركز جنود روس ومعداتهم العسكرية، بالإضافة إلى ضربة جديدة على نظام الصواريخ المضادة للطائرات في أخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أنه جرى أيضا إسقاط ثلاث طائرات روسية بدون طيار من طراز "لانسيت". وتمكنت القوات المسلحة من صد هجمات روسية بالقرب من 11 بلدة ومدينة مُحتلة في ثلاث أقاليم هي خاركيف ولوهانسك ودونيتسك.

وأضاف البيان: أن القوات الروسية شنت، مع ذلك، ستة هجمات صاروخية و 28 ضربة جوية على البنى التحتية المدنية لمناطق دونيتسك وزابوروجيا وخيرسون، فضلًا عن 86 هجوماً بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ما أسفر عن تعرض العديد من المباني السكنية والمدارس والمتاجر لدمار واسع النطاق".

وحذرت هيئة الأركان العامة من أن التهديد بشن ضربات جوية وهجمات صاروخية روسية على كامل أراضي أوكرانيا لا يزال مرتفعا.

وأشارت إلى أن:" الجيش الروسي يواصل تركيز جهوده الرئيسية على القيام بعمليات هجومية في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وشاختارسك في مناطق نيفسكي وباخموت ونوفوباخموتيفكا وفوديان ومارينكا".

 


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