اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 06:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى قرية "أبا البلد" بمغاغة يشيعون غدا جنازة النائب أحمد حتة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 05:01 م
أهالى قرية "أبا البلد" بمغاغة يشيعون غدا جنازة النائب أحمد حتة النائب الراحل أحمد حتة
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستعد أهالى قرية أبا البلد التابعة لمركز مغاغة، لتشييع جثمان النائب أحمد حتة غدا الأربعاء، حيث تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الشيخ الشلقامى بقرية أبا البلد بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.
 
وتوفى اليوم المهندس أحمد حتة عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة وبنى مزار والعدوة فى شمال المنيا، وأمين عام حزب الشعب الجمهورى فى المحافظة.
 
والنائب أحمد حتة عضو بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وهو سياسى بارز ورجل أعمال معروف، من أبناء قرية أبا البلد فى مركز مغاغة.
 
ونعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، النائب أحمد عبد المحسن حته، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، حيث قدم المجلس خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مجلس النواب

مغاغة

وفاة نائب

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة