أهالى قرية "أبا البلد" بمغاغة يشيعون غدا جنازة النائب أحمد حتة

المنيا-حسن عبد الغفار

يستعد أهالى قرية أبا البلد التابعة لمركز مغاغة، لتشييع جثمان النائب أحمد حتة غدا الأربعاء، حيث تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الشيخ الشلقامى بقرية أبا البلد بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وتوفى اليوم المهندس أحمد حتة عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة وبنى مزار والعدوة فى شمال المنيا، وأمين عام حزب الشعب الجمهورى فى المحافظة.

والنائب أحمد حتة عضو بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وهو سياسى بارز ورجل أعمال معروف، من أبناء قرية أبا البلد فى مركز مغاغة.

ونعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، النائب أحمد عبد المحسن حته، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، حيث قدم المجلس خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.