أكلات تحتوى على الحديد أبرزها السبانخ واللحوم الحمراء

كتبت نهير عبد النبى

يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهى حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفى من خلايا الدم الحمراء السليمة، حيث تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين لأنسجة الجسم.

وبدون وجود كمية كافية من الحديد لا يستطيع جسمك أن ينتج ما يكفى من خلايا الدم الحمراء التى تمكنها من نقل الأكسجين (الهيموجلوبين) ونتيجة لذلك، قد يجعلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد تشعر بالتعب وضيق النفس.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكنك عادةً علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بمكملات الحديد. ويلزم أحيانًا إجراء المزيد من الاختبارات أو العلاجات لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ولا سيما إذا كان طبيبك يرتاب في وجود نزيف داخلي.

في البداية يمكن أن يكون فقر الدم الناتج عن نقص الحديد طفيفًا جدًّا لدرجة عدم ملاحظته، لكن كلما قَلَّ مستوى الحديد في الجسم وازداد فقر الدم سوءًا، تشتد مؤشرات المرض والأعراض.



قد تشمل مؤشرات المرض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والأعراض ما يلى..

- الإرهاق الشديد.

- الضعف.

- شحوب الجلد.

- ألم الصدر، أو تسارُع ضربات القلب، أو ضيق النفَس.

- الصُّداع، أو الدوار، أو الدوخة.

- برودة اليدين والقدمين.

- التهاب أو ألم في اللسان.

- هشاشة الأظافر.

- اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية، مثل الثلج، أو الأتربة، أو النشا.

- ضعف الشهية، وخصوصًا في الرُّضَّع والأطفال الذين لديهم فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

يمكنك تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد عن طريق اختيار أطعمة غنية بالحديد.

تشمل الأطعمة الغنية بالحديد:

-اللحوم الحمراء، والدواجن

-المأكولات البحرية

-البقوليات

-الخضراوات الليفية ذات الأوراق الخضراء الداكنة اللون، مثل السبانخ

-الفواكه المجمَّدة، مثل الزبيب والمشمش

-حبوب الإفطار الغنية بالحديد، الخبز والمعكرونة

يمتص جسمكَ الحديد من اللحوم بصورة أكبر من المصادر الأخرى، إن اخترْتَ عدم تناول اللحوم، فقد تحتاج لزيادة الأطعمة النباتية الغنية بالحديد لامتصاص نفس الكمية من الحديد التي يتمّ امتصاصها في شخص آخر يتناول اللحوم.

اختر الأطعمة الغنية بفيتامين C لزيادة امتصاص عنصر الحديد مثل "الليمون، البرتقال، الكيوى، الجوافة، البروكلي ، الجريب فروت، الكيوي، الخضراوات الورقية، البطيخ، الفلفل الفراولة".