ووضع عباس الحضور في صورة آخر التطورات المتعلقة بهذه الاتصالات.

وأكد الجميع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية، وضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب، وفتح أفق سياسي وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدين بصمود أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.