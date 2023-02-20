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6 إصابات فى سوريا نتيجة تساقط أبنية بعد زلزال هاتاى فى تركيا

الإثنين، 20 فبراير 2023 08:27 م
6 إصابات فى سوريا نتيجة تساقط أبنية بعد زلزال هاتاى فى تركيا الإصابات في سوريا - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصدر طبي في مشفى حلب الجامعي، إن 6 إصابات وصلوا إلى المشفى بسبب تساقط الأحجار من الأبنية جراء الهزة الأرضية التي ضربت البلاد اليوم الإثنين.

فيما قالت وسائل إعلام سورية، إن عدد من المباني في منطقة جنديرس واعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وقالت إدارة الكوارث التركية "آفاد"، إن زلزالا بقوة 5.8 درجات في قضاء صمنداغ بولاية هاتاي، ثم أخر بقوة 6.4 ضرب نفس المنطقة، وشرع بها سكان سوريا وفلسطين والأردن، ولبنان.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

 


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