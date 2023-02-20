4 مقاتلات إف 16 إسرائيلية.. روسيا تكشف تفاصيل قصف العاصمة السورية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الضربة الجوية التي استهدفت دمشق في وقت مبكر من صباح الأحد، نفذتها 4 طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" تابعة للجيش الإسرائيلي.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ جورينوف في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن الضربة الجوية في دمشق أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار جسيمة، ونفذها سلاح الجو الإسرائيلي بأربع طائرات حربية طراز "إف-16".

وأضاف جورينوف أنه خلال الساعة الأولى من الأحد، أطلقت أربع طائرات تكتيكية مغارة صاروخية على دمشق من مرتفعات الجولان، ونتيجة لذلك سقطت مباني المعهد الفني للفنون التطبيقية ودُمر المركز الثقافي في حي كفت سوسة، كما أسفرت الغارة عن مقتل 5 اشخاص وإصابة 15 آخرين.