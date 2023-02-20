وزير التنمية المحلية يفتتح معرضى "أهلا رمضان" ويوزع كراسٍ كهربائية لذوى الهمم بالمنوفية

افتتح اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منذ قليل، معرضى "أهلاً رمضان"، الأول أمام جمعية الشبان المسلمين بحى غرب شبين الكوم، والثانى بشارع عمر أفندى تزامناً مع قدوم شهر رمضان المعظم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك تحت رعاية وزير التنمية المحلية وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بحضور، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، والمستشار الهندسى، ورئيس حى غرب، ويوجد بالمعرض كافة أنواع السلع بتخفيض أسعار 25%.

وأكد محافظ المنوفية على أن المحافظة بصدد إقامة العديد من معارض "أهلاً رمضان" بنطاق المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين من جميع السلع طوال شهر رمضان وإتاحتها بكميات كبيرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أنه قد تم التنسيق مع محافظة الوادى الجديد لتوريد 5 طن تمور استعداداً لضخهم بمعارض أهلا رمضان بالمراكز والمدن لتلبية متطلبات المواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية على أننا قدمنا كافة العديد من الدعم والتسهيلات اللازمة أمام العارضين والتجار لبيع وعرض منتجاتهم بأسعار مناسبة داخل المعارض، مع عدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية بهدف تقديم سلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين.

وفى سياق متصل سلم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 45 كرسيا كهربائيا ومتحرك لذوى الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، كما قاما بتسليم مساعدات مالية وعينية تضمنت (مواد غذائية ولحوم وبطاطين) لـ 50 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، جاء ذلك خلال لقائهم الموسع بعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بتواجده وسط أهالى محافظة المنوفية، مشيداً بجهود المحافظ وحرصه على التواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقاً لأهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصرى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وقــال محافظ المنوفية أنه منذ تولية حقيبة المحافظة أولى اهتماماً كبيراً بملف الحالات الإنسانية وذوى الهمم، وإطلاق سلسلة لقاءات "رد الجميل" من خلال تنظيم العديد من اللقاءات الدورية بحضور الجهات المعنية لبحث شكاوى المواطنين ووضع الحلول الفورية لهم، وكذا تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة ولا سيما الحالات التى تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة، فضلاً عن عقد لقاء يومى بالمواطنين للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة حفاظاً على حقوقهم.

كما تفقدا الوزير والمحافظ سيارات القوافل الطبية والتى تضم تخصصات "الباطنة- الأطفال- الأسنان" وغيرها من التخصصات الطبية، كما تضم القافلة التطعيم ضد فيروس كورونا والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع والأمراض المزمنة وغيرها من المبادرات الصحية لإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية، هذا وقد أشاد وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية بتنظيم تلك القوافل وجودة الخدمات الطبية المقدمة والتى تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، فضلاً عن تنمية المجتمع وتحسين مستوى المعيشة بما يحقق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن جملة المساعدات النقدية التى تم تقديمها خلال الفترة من 2019 حتى الآن بلغت ما يزيد عن (36) مليون بالتعاون مع رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى توزيع ما يزيد عن (850) كرسيا كهربائيا ومتحرك لذوى الهمم، (76) دراجة بخارية وتروسيكل للفئات الأشد احتياجاً، فيما تم توزيع (9) آلاف و(370) مساعدة عينية شملت (بطاطين + ألحفة + كراتين مواد غذائية + لحوم ) للحالات الأكثر احتياجاً ليصبح جملة المستفيدين ما يزيد عن (7) آلاف أسرة من أبناء المحافظة.

وفى نهاية اللقاء، أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وتشريف وزير التنمية المحلية وحرصهم واهتمامهم على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.