وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية فى شبين الكوم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بزيارة ميدانية إلى المدرسة الدولية بشبين الكوم، والتى تعد إضافة قوية لمنظومة التعليم بالمحافظة وأول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية والاستفادة من الأصول الغير مستغلة بالمحافظة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكان فى استقبال وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية محمد عبدالمرضى نصر رئيس مجلس إدارة شركة تفكير لخدمات التعليم وبحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة ومحمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مناخ التعليم وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها وتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمى والتكنولوجى، مشيراً إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولى لكافة مستجدات خطط تطوير التعليم بجميع مراحله على أرض المحافظات وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة بالمحافظات بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على إنشاء وإقامة أول مدرسة دولية بشبين الكوم وفقاً لأحدث التصميمات الحديثة للمدارس الدولية، مشيرًا إلى أن المدرسة مقامة على أرض فضاء أملاك دولة غير مستغلة بمساحة 5200 م2 بنظام حق الانتفاع بعائد استثمارى بما يتجاوز مليار و600 مليون جنيه، يتزايد تصاعديا طول مدة حق الانتفاع.

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم بدء الدراسة بالمدرسة الدولية وبلغ اجمالى عدد الطلاب 1224 طالبا وطالبة وتضم مراحل التعليم الاساسى والثانوى، وتم تجهيز الفصول الدراسية وغرف الرسم والعيادة والمعامل الأجهزة على أحدث النظم.