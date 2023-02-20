وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتفقدان اصطفاف 25 معدة لمجابهة الأمطار

المنوفية - محمد فتحى

شهد منذ قليل اللواء عصام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، 25 معدة، 13 سيارة شفط مياه معدة لمجابهة الأمطار، 5 قلاب 10 حمولات، 7 قلاب حمولة 20 طن بتكلفة إجمالية ما يقرب من 63 مليون جنيه وهى ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى.

وأوضح محافظ المنوفية، أن تلك المعدات سيتم توزيعها بنطاق الوحدات المحلية للمساهمة فى نقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة إلى المدفن الصحى الآمن بالسادات، فضلاً عن التعامل الفورى فى شفط تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية للمركبات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والاهتمام والعناية بها وإجراء كافة الصيانات الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل اللائق.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد تفقد يوم الاثنين الماضى وصول 14 معدة جديدة كدفعة ثانية لدعم منظومة المخلفات الصلبة ورفع جودة قطاع تحسين البيئة بالمحافظة بتكلفة قاربت الـ 40 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بتكلفة إجمالية 64 مليون جنيه، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد اصطفاف المعدات الجديدة، رافقه نائبه محمد موسى، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، المستشار الهندسى للمحافظة، مدير الإدارة الفنية بالديوان العام، رئيس حى شرق شبين الكوم.

وتضمن الاصطفاف 7 سيارات رش وشفط مجهزة سعة 4 م3، (7) سيارات قلاب مجهزة سعة 20 طن، وأشار المحافظ إلى أنه جارى توريد 2 برج كهرباء بتكلفة 2 مليون و163 ألف جنيه خلال أسبوع، موضحاً أن تلك المعدات سيتم توزيعها بنطاق الوحدات المحلية للمساهمة فى نقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة إلى المدفن الصحى الآمن بالسادات، فضلاً عن التعامل الفورى فى شفط تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية للمركبات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والاهتمام والعناية بها وإجراء كافة الصيانات الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل اللائق.

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتفقدان اصطفاف 25 معدة بـ63 مليون جنيه



وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية