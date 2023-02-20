وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يستعرضان ملفات خدمية لإحداث تنمية شاملة

المنوفية - محمد فتحى

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمكتبه بالديوان العام ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط ، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والسياسات العامة.

وفى بداية اللقاء، رحب محافظ المنوفية بوزير التنمية المحلية ، مؤكدا على التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية ونواب البرلمان للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية ودعم المشروعات التنموية ، مع وضع المقترحات والرؤي الجادة لإحداث تنمية شاملة على أرض المحافظة.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة ، ومن أهمها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، ومنظومة المخلفات الجديدة، والتوسع في اقامة المزيد من معارض " أهلا رمضان " لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظ ومتابعته الميدانية لكافة الملفات الحيوية والتي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز في كافة القطاعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ، ومثمناً حرصه على التواصل المباشر والمستمر مع أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول الفورية حيالها .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية التواصل الدائم مع جموع البرلمانيين بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم ، ومشيرا إلى حرص القيادة السياسية على خلق قنوات اتصال دائمة مع المواطنين لتحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين .

هذا و قد ثمن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حرص محافظ المنوفية ودعمه اللامحدود لكافة المشروعات الخدمية وتقديم التيسيرات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بها ، فضلا عن عقد لقاءات يومية بالمواطنين من أبناء المحافظة والتواصل المباشر مع الجهات التنفيذية لتلبية مطالبهم .

وفى نهاية اللقاء، أهدى محافظ المنوفية وزير التنمية المحلية درع المحافظة تقديراً لدوره البارز في دعم جهود التنمية على أرض المنوفية .