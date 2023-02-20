وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتفقدان تطوير ميدان الإسعاف بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ميدان الإسعاف بمدخل طريق شبين الكوم - طملاى، والذى يعد من أكبر ميادين المحافظة التى تم تطويرها ورفع كفاءتها بهدف توسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية باعتباره مدخل حيوى وهام وإضفاء مظهر حضارى للعاصمة، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى والسياسات العامة واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تحرص على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة، وخاصة الميادين ذات الطابع التاريخى والنسق الحضارى بالمحافظات لإعادة الوجه الحضارى وتحسين الصورة البصرية وتحقيق القيم الجمالية فى البيئة العمرانية على مستوى المدن والمراكز والقرى المصرية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى 2022 / 2023 تبلغ تكلفتها حوالى 495 مليون جينه والتى تتضمن مشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير عدد كبير من الشوارع الرئيسية والفرعية فى مراكز ومدن المحافظة المختلفة وصيانة بعض الكبارى بما يساهم فى تسهيل حركة سير المواطنين والسيارات وتخفيف الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة لحركة سير السيارات وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى عن أعمال التطوير والصيانة وكذا مشروعات تحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة إستمرار المتابعة لتلك المشروعات وتذليل أى عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات فى التوقيتات المحددة للمساهمة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى محافظة المنوفية.

وأوضح محافظ المنوفية أن الميدان مقام على مساحة 3 آلأف متر مربع بتكلفة بلغت 5 مليون جنيه، وتم رفع كفاءة ميدان الإسعاف من خلال زراعة أشجار النخيل والزينة وتزويد الميدان بشبكة رى حديثة إلكترونية لرى المساحات الخضراء وأعمدة الإنارة الديكورية ومقاعد للمواطنين، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالميدان ورصفها ضمن أعمال التطوير.

وأكد المحافظ حرصه على تطوير ورفع كفاءة الميادين العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة حيث تم إعداد تصميمات حديثة لتطوير ورفع كفاءة عدد 13 ميدان من خلال الموارد الذاتية للمحافظة والمشاركة المجتمعية للحفاظ على القيمة الجمالية ولإعادة الميادين إلى رونقها وذلك بالتوازى مع المشروعات التنموية والخدمية التى تشهدها المحافظة.

وفى سياق متصل عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءً مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمكتبه بالديوان العام، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى والسياسات العامة.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، ومن أهمها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ومنظومة المخلفات الجديدة، والتوسع فى اقامة المزيد من معارض " أهلا رمضان " لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظ ومتابعته الميدانية لكافة الملفات الحيوية والتى ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، ومثمناً حرصه على التواصل المباشر والمستمر مع أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم ومطالبهم وإيجاد الحلول الفورية حيالها.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية التواصل الدائم مع جموع البرلمانيين بما يساهم فى تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على خلق قنوات اتصال دائمة مع المواطنين لتحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين.