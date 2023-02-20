واردات مصر من الشاى تسجل 282 مليون دولار حتى نوفمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من الشاي والتي ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من الشاي نحو 282 مليون و436 ألف دولار خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، بينما كانت نحو 239 مليون و805 ألف دولار في الفترة المناظرة من العام السابق 2021، بزيادة بلغت نحو 42 مليون و631 ألف دولار.

وشهدت واردات الشاي تباين ملحوظ، حيث بلغت قيمتها نحو 21 مليون و345 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي فقط، مقابل 23 مليون و199 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع طفيف بلغ نحو مليون و854 ألف دولار، بينما بلغت قيمة الواردات من الشاي في شهر أغسطس فقط نحو 16 مليون و386 ألف دولار، مقابل 14 مليون و893 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو مليون و493 ألف دولار.

وأظهرت بيانات الجهاز، أن واردات الشاى الإجمالية سجلت نحو 217 مليون و371 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، مقابل 175 مليون و191 ألف دولار، فى نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 42 مليون و180 ألف دولار، فيما شهدت الواردات تراجعا في فترات أخرى، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الشاي في مايو الماضي نحو 22 مليونا و544 ألف دولار، بينما كانت نحو 27 مليونا و79 ألف دولار في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 4 ملايين و535 ألف دولار.