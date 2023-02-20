اليوم السابع
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نشوب حريق بمصنع للمواد الغذائية بالبحيرة.. صور

الإثنين، 20 فبراير 2023 01:12 ص
نشوب حريق بمصنع للمواد الغذائية بالبحيرة.. صور حريق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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نشب حريق هائل داخل مصنع للصناعات الغدائية بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحريق، وتم الدفع  بعدد من سيارات الإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مصنع للصناعات الغذائية بحوش عيسى وامتد الحريق إلى 3 طوابق بها مواد خام وعبوات غذائية.
 
وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.
 
 
 
 
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اندلاع-حريق-هائل-بمصنع-للمواد-الغذائية-بالبحيرة-(6)
 

حريق مصنع بالبحيرة

حوش عيسى

محافظة البحيرة

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صحة البحيرة



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