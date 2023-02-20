محافظ أسوان يتفقد "صيدلية الناس لبعضهم" لمساعدة المرضى المحتاجين.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم، الاثنين، "صيدلية الناس لبعضهم " المجانية للمستحقين، والتى تم إنشاؤها داخل مول " أكتوبر إسكوير" بوسط المدينة للمساهمة فى توفير الأدوية وأجهزة الضغط والسكر، بالإضافة إلى الأجهزة التعويضية للحالات الإنسانية من خلال المساهمات المجتمعية المختلفة.

يأتى ذلك استكمالاً للجهود التى تقوم بها مبادرة " الناس لبعضهم " مع شركاء التنمية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والبسطاء من المرضى بتوفير الخدمات الجماهيرية مجاناً.

وخلال تفقده لمكونات الصيدلية برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ ، والقيادات التنفيذية أكد اللواء أشرف عطية على أن هذه تعتبر خطوة أولى لتغيير ثقافة المواطنين وتعظيم مشاركتهم الإنسانية بما يساهم فى تفعيل منظومة التكافل الإجتماعى من خلال توفير الأدوية المجانية للبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً.

ووجه المحافظ، إلى ضرورة تكاتف شركات الأدوية ومؤسسات المجتمع المدنى والمستشفيات والقوافل الطبية والمواطنين من أهل الخير للتبرع بالأدوية الزائدة عن إحتياجاتهم ، مع أهمية توفير الأدوية للحالات الحرجة والأمراض المزمنة والمستعصية والتى تزيد أسعارها عن إمكانيات المرضى الأكثر إحتياجاً.

وأوضح أشرف عطية بأنه تواكب مع ذلك إفتتاح بنك الألبان مع إحدى شركات القطاع الخاص حيث تم توفير 1000 عبوة بصفة مبدئية وذلك بهدف توفير الألبان للأطفال المبتسرين وناقصى النمو من أسر غير القادرين ، مشيراً إلى أن مبادرة الناس لبعضهم أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً منذ إطلاقها فى مارس 2020 ، لتقديم الدعم اللازم من حيث توفير المستلزمات والأدوية والكراسى المتحركة ، بجانب تقديم الدعم المادى والنفسى لأسر ذوى الإحتياجات الخاصة بما يساهم فى تحقيق التكافل الإجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع.