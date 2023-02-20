ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، منها السفينة ( OMEGA) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ42000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33849 طن تشمل: 8616 طن يوريا و7926 طن جبس معبأ و3700 طن رمل و1800 طن كلينكر و11807 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48824 طن تشمل: 10300 طن قمح و3655 طن زيت طعام و8563 طن فول و14500 طن سكر و880 طن حديد و5681 طن خردة و900 طن عدس و4345 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1387 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 149 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2792 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 9886 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 175150 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3933 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5920 شاحنة.