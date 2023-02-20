مياه القناة: بدء فعاليات ورشة عمل "عرض خطط عمل وإنجازات إدارات الطاقة بالشركات"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على أهمية وضع آليات لتقييم خطط العمل وتحليل أداء فى مختلف القطاعات والإدارات، وفقا لمؤشرات ومعايير متفق عليها، تعكس مدى تطور الأداء في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك خلال كلمته أثناء افتتاح فعاليات ورشة عمل "عرض انجازات وأعمال ادارات الطاقة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى " والتى نظمتها الشركة القابضة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة والتى ستستمر على مدار الثلاثة أيام المقبلة بمشاركة عدد 7 شركات من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى "مدن القناه – مياه القاهرة – صرف القاهرة – الشرقية – القليوبية – الجيزة – بنى سويف"، بنقابة المهندسين بالاسماعيلية ، وذلك فى اطار جهود الشركة القابضة والشركات التابعة بشأن تخفيض الاستهلاك الكهربى والحفاظ على معدلات الاستهلاك، ونقل وتبادل الخبرات والمعارف بين الشركات التابعة .

وجاء خلال ورشة العمل استعراض خطط العمل الخمسية وانجازات ادارات الطاقة بالشركات التابعة مع عرض متطلبات خطط العمل المستقبلية والتوصيات المطلوبة للتطوير ومواجهة التحديات المستقبلية .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على أهمية الورشة والتى تهدف إلى تحليل المخاطر واعداد الخطط التنفيذية ومؤشرات الأداء لعمليات ترشيد استهلاك الطاقة وتأثيرها على التشغيل الأمثل للمحطات والحفاظ على أعلى كفاءة لها ، بالاضافة الى الحفاظ عليها كأصول واستثمارات .

وأوضح أن ذلك يأتى فى اطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وخطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لتطوير الأداء ووضع إجراءات فعالة لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.