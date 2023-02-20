رئيس مياه الفيوم يستقبل وفد منظمة اليونيسيف لمتابعة مشروع القرض الدوار

وخلال اللقاء تم استعراض مجالات التعاون بين الشركة ومنظمة اليونيسف فى مجالات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي من خلال مشروع القرض الدوار، حيث بدأ نظام العمل به منذ عام 2016 بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية بنظام التقسيط على مدار 24 شهرا بدون فائدة، كما تم عرض مجالات العمل داخل المدارس حيث كانت بداية العمل داخل المدارس عام 2018 بمشروع "مدارسنا صحية بأيدينا" بعدد 120 مدرسة، وتم التوسع في عدد المدارس ليصل إلى 150 مدرسة تحت شعار "صحتهم مستقبلهم"، علاوة على مناقشة خطط التعاون المستقبلية بين الشركة ومنظمة اليونيسيف.

وأكد "النجار" أن التعاون المثمر بين الشركة ومنظمة اليونيسيف مستمر منذ سنوات بهدف المساهمة فى رفع الوعي لدى تلاميذ المدارس الابتدائية علاوة على المساهمة فى دعم الأسر الاولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الشركة تقدم كافة أوجه الدعم الفنى لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات.

فى نهاية اللقاء أعربت الدكتورة سلينا بيراكتيفتش رئيس قسم الصحة فى منظمة الأمم المتحدة للطفولة بـ"اليونيسف"، عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء كما أثنت على التعاون الكبير بين الشركة ومنظمة اليونيسيف، علاوة على الجهود المبذولة من الشركة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروعات المنفذة.