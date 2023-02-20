اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موريشيوس تعلن حالة التأهب بسبب اقتراب إعصار فريدى

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:16 ص
موريشيوس تعلن حالة التأهب بسبب اقتراب إعصار فريدى إعصار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات في جزر موريشيوس حالة تأهب مع اقتراب الإعصار الاستوائي "فريدي"، كما ألغت الرحلات الجوية وعطلت وسائل النقل العام في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

وأصدرت خدمات الأرصاد الجوية في موريشيوس (إم إم إس) - حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية اليوم الاثنين - تحذيرا من الدرجة الثالثة بسبب الأعاصير، مما يشير إلى أن هبوب الرياح قد تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة حيث يتحرك نحو الغرب والجنوب الغربي بسرعة متزايدة تبلغ حوالي 30 كم في الساعة.

وبعد تجاوزه جزر موريشيوس ولاريونيون، سيضرب "فريدي" مدغشقر، أكبر منتج للفانيليا في العالم، مساء غد الثلاثاء.

 


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الاعصار فريدي

موريشيوس

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