مصرع موظف فى حادث تصادم على طريق المحلة طنطا بالغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا بمنطقة سكة طنطا ثان المحلة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع "م.ا.ر" 53 موظف مقيم قرية ميت الليت هاشم مركز المحلة ، تم نقله للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة