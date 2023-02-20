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مصرع موظف فى حادث تصادم على طريق المحلة طنطا بالغربية

الإثنين، 20 فبراير 2023 06:22 م
مصرع موظف فى حادث تصادم على طريق المحلة طنطا بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقى موظف مقيم قرية ميت الليت هاشم مركز المحلة، مصرعه في حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام منطقة سكة طنطا ثان المحلة ، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا بمنطقة سكة طنطا ثان المحلة.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع "م.ا.ر" 53 موظف مقيم قرية ميت الليت هاشم مركز المحلة ، تم نقله للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة 
 
 
 

 


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