إزالة 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة فى الغربية

تابع اللواء عمرو فكري رئيس مركز و مدينة المحلة حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد بالتنسبق مع مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة ومأمور مركز المحلة ونواب رئيس المدينة، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وأكد أن الحملات تمكنت من إزالة 8 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد بالوحدات المحلية بقرى الجابرية وبشبيش والشهيدى ومحلة أبوعلى وصفط تراب على مساحة 2 قيراط و 8 سهم.

تم تنفيذ إزالة فرشة خرسانية على مساحة 12 سهم بكفر العبايدة نطاق وحدة الجابرية .

كما تم تنفيذ إزالة مبنى بالبلوك على مساحة 10 سهم بنطاق وحدة بشبيش .

وإزالة مقبرة بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية على مساحة 2 سهم بعزبة أصلان بوحدة الشهيدى، وإزالة عدد 4مقابر على مساحة 8 سهم نطاق وحدة صفط تراب، بالإضافة إلى إزالة هنجر صاج على مساحة 1 قيراط نطاق وحدة محلة أبوعلى .

وشدد رئيس المدينة على تواصل إزالة كافة التعديات بأى شكل من أشكال التعدى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .