مصرع شخص وإصابة آخر فى اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى للطريق ببنى سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، إثر اصطدام سيارة ملاكى بحاجز خرسانى بالطريق السريع القاهرة المنيا أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف، ونقلت سيارات الإسعاف بنقل الجثة والمصاب الى المستشفى.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى بطريق القاهرة المنيا الزراعى أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا، ونقلت سيارتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، المصاب والمتوفى إلى المستشفى.
واستقبلت مستشفى بنى سويف "محمد ر ح"، جثة هامدة، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ سائق السيارة م.ه.ا"، مصاب بكسور وجروح، ويتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وفى سياق منفصل، لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرين، اليوم الإثنين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكي، على الطريق بمدخل قرية أبو صير بالصحراوي الغربي بنطاق محافظة بني سويف.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية أبوصير الملق التابعة لمركز الواسطى، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.
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