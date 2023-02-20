مصرع شخص وإصابة آخر فى اصطدام سيارة بالحاجز الخرسانى للطريق ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، إثر اصطدام سيارة ملاكى بحاجز خرسانى بالطريق السريع القاهرة المنيا أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا بمحافظة بنى سويف، ونقلت سيارات الإسعاف بنقل الجثة والمصاب الى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بالحاجز الخرسانى بطريق القاهرة المنيا الزراعى أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا، ونقلت سيارتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، المصاب والمتوفى إلى المستشفى.