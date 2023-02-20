حياة كريمة ببنى سويف.. مركز شباب ومجمع خدمى ووحدة صحية بقرية هليه

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف "اليوم" مركز ببا، لمتابعة سير العمل بمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة " ، ورافقه خلالها : الأستاذ مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية، وذلك في إطار تكليفات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

تابع نائب المحافظ سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية هليه ، يرافقه الأستاذ وليد كامل نائب رئيس المدينة، ومنها مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مركز شباب القرية، حيث تتواصل أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري ورفع كفاءة الملعب، ليكون متنفسا لشباب القرية لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة وممارسة الرياضة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية.

كما تفقد نائب محافظ بني سويف الموقف الحالي لمشروع المجمع الخدمي بالقرية الذي تم إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى (جزيرة ببا، طنسا، هلية، صفط راشين، سدس الأمراء)، وتشمل مكاتب لتقديم الخدمات الجماهيرية (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة اجتماعية، مكتب تموين، شهر عقاري) بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات، بجانب تفقد المجمع الزراعي، والذي يضم جمعية زراعية، ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالمجلس القروي وتوابعه.

وتضمنت الزيارة تفقد مستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية، حيث تم تفقد الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الوحدة الصحية بالقرية، والتي يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، ضمن 24 مشروعا لتحسين مستوى الخدمة المقدمة في القطاع الصحي لأهالي مركز ومدينة ببا.

هذا بالإضافة إلى متابعة الإنشاءات الجاري تنفيذها بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية نزلة المشارقة، ويشمل إنشاء محطة رفع صرف صحي وشبكات أرضية ، لتخدم القرية وتوابعها،وذلك ضمن العديد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المركز لتحسين مستوى الخدمة المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.