مصرع شخصين وإصابة 12 فى حادث سير على الصحراوى الغربى ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرين، اليوم الاثنين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكي، على الطريق بمدخل قرية أبو صير بالصحراوي الغربي بنطاق محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية أبوصير الملق التابعة لمركز الواسطى، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفقي بني سويف والفيوم إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع عزت أحمد خليفة، 19 عامًا، و فرج عبد الجواد سعيد، 55 عامًا.وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما نقلت سيارات الإسعاف محمد عبدالرحمن حسانين، 5 أعوام، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، و مينا عادل خليل، 40 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه مابعد الارتجاج، و محمود عبد التواب كيلاني، 59 عامًا، اشتباه كسر بالجمجمة والذراع الأيمن، و أحمد عاطف نور، 19عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، وأبو الحسن عشري كامل، 58 عامًا، جرح قطعي بفروة الرأس طوله 7 سم، و حفني جمال حفني، 43 عامًا، جرح بالرأس، واشتباه كسر بالركبة اليسرى، و رجب حسن عبدالرحمن، 65 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و حسن سنوسي سلومة، 46 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وضيا عقل دياب، 59 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، وجرح بالجبهة 3 سم، وهبة سيد سلطان، 35 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و محمود عبدالرحمن حسانين، 7 أعوام، اشتباه مابعد الارتجاج.

جرى نقل الجثتين، و المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.