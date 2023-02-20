مصرع شاب سقط عليه أسانسير أثناء إصلاحه بالمحلة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط اسانسير برج سكني بشارع سعد محمد سعد على شاب.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتم رفع الاسانسير، وتبين وفاة الشاب ويدعي أحمد طارق محمد على 23 سنة، تم نقل الجثمان للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ولقى موظف مقيم قرية ميت الليت هاشم مركز المحلة مصرعه في حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام منطقة سكة طنطا ثان المحلة وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا بمنطقة سكة طنطا ثان المحلة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع "م.ا.ر" 53 موظف مقيم قرية ميت الليت هاشم مركز المحلة ، تم نقله للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.