مصرع شاب إثر مشاجرة بدأت بمشادة كلامية في إحدى قرى المنيا

لقى شاب مصرعه شاب إثر مشاجرة بقرية بمحافظة المنيا، بدأت بمشادة كلامية بين طرفين، وتم نقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى المنيا العام، تتضمن وصول شاب يبلغ من العمر 22 عاما، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالبطن، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، أفادت وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وشخص أخر، حيث قام الثانى بطعن الأول بآلة حادة عباره عن سلاح أبيض "سكين"، وفر هاربا، مما أدى إلى وفاة الأول، وذلك إثر وقوع مشادة كلامية بينهما داخل القرية.

تم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق، فيما تكثف إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن من جهودها لضبط المتهم، وإجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.