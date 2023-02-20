محمد عوض مديرا لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد

أصدر الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا اليوم الاثنين، بتعيين محمد أحمد عوض عبد الله، مديرًا عامًا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد.

وتضمن القرار الوزاري رقم "30" لسنة 2023 تعيين محمد عوض مديرًا عامًا لمديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد لمدة عام مع منحه المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.

يشار إلى أن محمد عوض، قد شغل منصب وكيل مديرية التموين خلال الفترة الماضية، نجح خلالها في شن حملات مكثفة على الأسواق أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، فضلًا عن الإشراف على مبادرات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين كان أخرها منافذ متحركة في جميع الأحياء تحت شعار "ضد الغلاء".