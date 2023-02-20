محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

وجه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بسرعة الانتهاء من المشروعات التى يتم تنفيذها من الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات المركزية فى مختلف مدن المحافظة، وعدم التأخير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته وبحضور العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات والإدارات المركزية المعنية، بالإضافة إلى صبحيه أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة عالية، حيث حصلت المحافظة على مبلغ 41 مليون جنيه كحافز تميز من وزارة التخطيط لحصول المحافظة على تقييم 100%، وذلك للاستفادة منه فى تعزيز الخطة الاستثمارية خلال العام المالى الحالي.

وشدد المحافظ، على وضع آليات لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة والجهات المركزية، حيث يتم سحب المخصصات المالية للمشروعات المتعثرة، لافتا إلى أن المشروعات تعد متعثرة اذا كانت نسبة التنفيذ اقل من 50%، وهو ما يعنى عدم قدرة الجهة على إدارة المخصصات المالية.

ووجه المحافظ مسئولى التخطيط بالجهات الإدارية والمركزيات بملء الاستمارة المخصصة لنسب التنفيذ الخاصة بالمشروعات، تمهيدا لإرسالها إلى وزارة التنمية المحلية، على أن تكون نسب التنفيذ دقيقة وعلى ارض الواقع، حيث ستقوم الوزارة بإرسال لجنة لمتابعة التقارير المرسلة ومدى مطابقتها لنسب التنفيذ على ارض الواقع.

أعلن المحافظ عن ربط تقارير الكفاية للمديرين بنسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية. كما أعلن المحافظ عن قيام أى جهة ببناء مشروع غير سكنى يتم التعامل معها طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، وليس طبقا لقانون البناء الجديد.

بدوه أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، على أن إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة، للعام المالى الحالى بلغت مليارا و82 مليونا و112 ألف جنيه، وأنه بعد حصول المحافظة على حافز التميز أصبح إجمالى الخطة الاستثمارية مليار و123 مليونا 112 ألف جنيه.

وأضافت صبحيه أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، أنه ورد من بنك الاستثمار القومى تمويل الربعين الأول والثانى بإجمالى مبلغ 960 مليونا 134 ألف جنيها، حيث تم صرف مبلغ 928 مليون و385 ألف جنيها، ويتبقى مبلغ 31 مليونا و749 ألف جنيها.

وأشارت أبو الفتوح، إلى أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 47.2 مليون جنيه للعريش، مبلغ 34.7 مليون جنيه لبئر العبد، مبلغ 40.1 مليون جنيه للشيخ زويد، مبلغ 11.4 مليون جنيه للحسنة، ومبلغ 26.4 مليون جنيه لنخل، إلى جانب مبلغ 903.8 مليون جنيه للديوان العام، مبلغ 10.4 مليون جنيه للمرور، مبلغ 7.9 مليون جنيه للحماية المدنية.