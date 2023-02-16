آخر موعد للتقديم للمسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء الأحد المقبل

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستقبل مديرية أوقاف شمال سيناء، استلام طلبات التقديم للراغبين المشاركة فى المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء مشاركة بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء بجميع مقار إدارات الأوقاف الفرعية على مستوى مراكز المحافظة حتى الأحد القادم بعد مد فترة التقدم.

وقال الشيخ الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إنه يحدد فى الطلب المستوى الذى يرغب المتقدم الاختبار فيه من المستويات الأربعة المحددة فى إعلان المسابقة، وهى:

المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 7 أجزاء.

المستوى الثانى: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

المستوى الرابع: مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وأشار إلى أنه ستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة في الإسلام مع مراعاة توفر الشروط، وهى طلب تقديم للمسابقة و صورة شخصية حديثة، وصورة من شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومى لولى امر الطالب، وصورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم ( على أن تكون سارية).

وتابع أنه ستقوم لجنة الاختبار بعقد امتحان التصفية الأولية للمتقدمين بمقر إدارات الأوقاف الفرعية، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/21م وحتى يوم الخميس 2023/2/23م لجميع المستويات، على أن يتم تصعيد الناجحين من التصفية الأولية للإختبار النهائى بمقر مديرية أوقاف شمال سيناء بمسجد النصر بالعريش فى الفترة من 2023/3/5م إلى 2023/3/8م، ليكرم الفائزون بعدها في احتفال محافظة شمال سيناء بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء .

وقال إنه تم تخصيص أرقام للاستفسار والتواصل وهى: ‏‪0100 880 8998‬ /‏‪0122 529 5216‬‏ ، وانه يوجه الدعوة للجميع ممن توفر عندههم الشروط للمشاركة فى هذه المسابقة.