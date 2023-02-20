محافظ دمياط تعزى أسرة طفل البيارة.. وتؤكد إحالة الواقعة للتحقيق لمعرفة المتسببين

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا أفاد سقوط أحد الاطفال فى بئر صرف صحى بالقرب من موقف سيارات السيرفيس داخل القرية، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة كفر سعد، برفقة رجال الحماية المدنية والاسعاف لموقع الحادث والتى قامت بتكثيف عمليات البحث لانتشال الطفل فى محاولة لإنقاذه، غير أن عمليات البحث تمكنت من انتشال الطفل والذى لقى مصرعه قبل وصوله إلى مستشفى كفر سعد المركزى.

وأكد شهود عيان أن الطفل ويدعى عماد ح بالغ من العمر 5 سنوات، قد سقط داخل بئر الصرف الصحى بالقرية، مؤكدين أنهم حاولوا تقديم الدعم وانقاذه ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.