حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر بدمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة كفر سعد بحبس "حامد ابراهيم أحمد داودى" 35 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه فى القضية رقم 10931 جنايات كفر سعد لسنة 2018 بقتل شقيقه الأكبر "قدرى ابراهيم أحمد داودى 45 سنة استورجى.

وكانت قرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط قد شهدت جريمة بشعة عندما لقى "قدرى داودى 45 سنة إستورجى مصرعه متأثرا بإصابته بعد ضربة بعصا خشبية غليظة (شومة) على يد شقيقه "حامد داودى 35 سنة الذى قام بضربه على رأسه عدة ضربات متتالية أدت لإصابته بكسر فى قاع الجمجمة و إصابات جسيمة بجسدهفتم نقله على إثرها لمستشفى طوارىء كفر سعد حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بغرفة العناية المركزة متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ ونقله الإسعاف ,حيث تم إيداع جثمانه بمشرحة مستشفى فارسكور المركزى.

وأكدت التحريات الأولية أن سبب الجريمة هو مشاجرة بسبب الأطفال بعد تعدى المجنى عليه على نجل المتهم، حيث تدخل والده (المتهم) فنشبت مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على شقيقه وضربه.

تم إخطار مباحث مركز شرطة كفر سعد، برئاسة الرائد محمد أبو العز، حيث تمكنت قوة من مباحث المركز من ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10931 جنايات مركز شرطة كفر سعد لسنة 2018م.