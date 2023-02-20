محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مبنى ديوان عام المحافظة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذى الخاص بمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم برئاستها وبحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية التى تم تنفيذها حتى الآن كما اطلعت محافظ دمياط، على الخطة الخاصة بالتشطيبات النهائية للواجهة الخارجية للمبنى وأيضًا التصميمات الداخليه لاقسام المبنى من إدارات وقاعات الاجتماعات ومركز خدمة المواطنين، كما اطلعت أيضا على التصور النهائى للنصب التذكارى للشهداء الذى سيتم انشاؤه بالمنطقة المحيطة للمبنى.

وفى سياق متصل، ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطة التنفيذ الخاصة بالمشروع والتى ستتم وفقًا لخطوات محددة لتحقيق مشروع متكامل يتناسب فيه كل مكون من مكوناته مع بعضه البعض، وبما يتفق مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية،

وأكدت محافظ دمياط، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ خطة تطوير المنطقة المحيطة وكورنيش النيل وإنشاء النصب التذكارى والعمل بالتوازى مع الأعمال الإنشائية بالمبنى.

وتشهد محافظة دمياط هذه الأثناء حزمة من المشروعات التنموية الأخرى، جاء على رأسها مشروعات مبادرة "حياة كريمة" التى انطلقت مرحلتها الاولى لتخدم 28 قرية بمركز كفر سعد التابع لمحافظة دمياط.

كما انطلقت مشروعات أخرى داخل بعض مدن المحافظة للقضاء على العشوائيات، والتى جاء آخرها مشروع قرية الصيادين بمدينة رأس البر لتعلن محافظ دمياط انتهاء العشوائيات من المحافظة.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على أهمية الانتهاء من تلك المشروعات وفق الجدول الزمنى المحدد لها، موضحة ضرورة إنجاز تلك المشروعات لما تمتلكه من أهمية قصوى لتنمية الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك متابعات حثيثة وبشكل دورى مستمر لما يتم تنفيذه على أرض المحافظة من مشروعات تنموية داخل دمياط.