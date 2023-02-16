محافظ دمياط تناقش إنشاء عيادات صديقة الشباب والمراهقين بـ28 مركزا ووحدة صحية

دمياط معتز الشربينى

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ممثلى وفد منظمة الصحة العالمية بمصر برئاسة الدكتورة نعيمة القصير وممثلى وزارة الصحة والسكان، والدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، وذلك لمناقشة محاور برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين بالمحافظة.

رتم مناقشة محاور تلك البرنامج الذى أطلقته الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسى والمراهقين بوزارة الصحة وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث بدأ البرنامج بالفعل منذ عام 2018، وبحلول عام 3020 تم تنفيذه بعدد 28 مركز ووحدة صحية بمحافظة دمياط، و من المخطط تفعيله بجميع المراكز والوحدات لتقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية والصحية والمشورة للمراهقين والشباب فى الفئة العمرية من 10 إلى 24 عام، وذلك من خلال تقديم حزمة من البرامج والرسائل للتوعية بسبل الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وأضرار التدخين ومخاطر الإدمان والزواج المبكر والحمل المبكر، وكل ما يتعلق بمرض الأنيميا ونمط الحياة الصحى والتغذية السليمة والنظافة الشخصية والتأهيل النفسى.

وفى هذا السياق، تم استعراض ما تم تحقيقه من خلال هذا البرنامج الذى تم دعمه بفريق طبى مجهز وتم تدريبه على التعامل الطبى والنفسى مع الشباب والمراهقين، وأكدت "المحافظ" على أهمية الترويج لهذا البرنامج للوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين من تلك الفئة من خلال اطلاق ندوات تثقيفية بالشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات وأيضًا إشراك الرائدات الريفيات بهذا البرنامج والاستفادة من خبراتهن فى التواصل مع فئات المجتمع، مؤكدة على ضرورة إدخال مواد تعريفية من خلال أفلام ومنشورات وأعمال تقدم المعلومة بشكل بسيط وتفعيل خدمة الخط الساخن للرد أى استفسارات.

وخلال اللقاء أشادت محافظ دمياط، بمحاور البرنامج وأهدافه لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الفئة العمرية والتى تأتى اتساقًا مع جهود الدولة بكافة الموضوعات المتعلقة بالشباب والمراهقين ورعايتهم بدنيًا ونفسيًا، وتوعيتهم بكيفية الوقاية من الأمراض وأيضًا خطورة الوقوع فى براثن الإدمان والتدخين ومخاطرهم على الصحة وكذلك مناقشة قضايا الختان والزواج المبكر وتوعية المجتمع بمخاطرهم، لافتة إلى أن تلك الجهود تساهم وبشكل كبير فى الحد من الآثار السلبية الناتجة عن ذلك، وأكدت أيضًا استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لتحقيق كافة أهداف البرنامج.