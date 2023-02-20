محافظ الوادى الجديد: توقيع بروتوكول لتطوير 50 دار حضانة بالمحافظة

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، افتتحت مؤخراً 50 قاعة حضانة للطفولة المبكرة بمحافظة الوادي الجديد، للأطفال من عمر يوم حتى 4 سنوات، والتي قامت مؤسسة مصر الخير بعمليات التطوير الهندسي والتجهيزات التعليمية، والذي ياتي في اطار دعم وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير الحضانات في العديد من المحافظات لتقديم خدمة متميزة للاطفال في مرحلة الطفولة المبكرة فضلا عن استخدام أحدث الأساليب في بناء قدرات ومهارات العاملين بالحضانات، كذلك العاملين بالوحدات والإدارات الإجتماعية وفقا لأحدث الإستراتيجيات التربوية ويتم التطوير تحت إشراف من وزارة التضامن الاجتماعي .

من جانبه أشار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إلى التعاون الدائم مع مؤسسة مصر الخير بكافة المجالات لرفع العبء عن الفئات المستحقة وتحسين جودة الحياة، معرباََ عن شكره وتقديره لهذا الدور الذي تقوم به المؤسسة كشريك إستراتيجي في خطط و جهود التنمية على أرض المحافظة.

وأكد الزملوط، على التطلع لإستكمال المراحل القادمة من المشروع والذي يهدف إلى توفير بيئة تعليمية وتربوية ملائمة للأطفال وخاصة بالقرى والمناطق النائية بالمحافظة من خلال تطوير ورفع كفاءة دور الحضانات بها.

من جانبه قال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن الحضانات التي تم تطويرها تقع في 8 قري بمركزي الخارجة وباريس، منوها أنه من المخطط استكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير حضانات الطفولة المبكرة في باقي مراكز وقرى المحافظة.

وكشف رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، عن استهداف المؤسسة تطوير وتأهيل 200 قاعة حضانة بمحافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى قيام المؤسسة مسبقا.