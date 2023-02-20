محافظ القليوبية: رفع 500 طن مخلفات بناء على جانبى طريق محور الفريق العصار.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية للاطمئنان على رفع مستوى النظافة العامة والتجميل وإزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على تقديم خدمات متميزة لجموع المواطنين وخلق بيئة نظيفة لهم والحفاظ على المظهر الجمالى لكافة المناطق، وعدم إعاقة حركة المرور والمارة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وأوضحت المحافظة، فى بيان لها، أنه تم خلال الجولة المرور على عدد من المحاور الهامة والحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ومن بينها محور الفريق العصار بالكامل، وشارع ترعة الشابورى وشارع 15 مايو وشارع عمر المختار وكوبرى مسطرد، إذ تم رفع ما يقارب من 500 طن مخلفات بناء على جانبى الطريق بنزلة محور الفريق العصار

وشددَّ "الهجان"، على ضرورة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التى تتم فيها الرفع، مع ضرورة مراعاة البعد البيئى والاجتماعى بأماكن التجميع التى يتم تخصيصها فى بعض المواقع، حفاظاً على الحالة العامة للنظافة والبيئة، علاوة على رفع الأتربة على جانبى للطرق بشكل مستمر لعدم تراكمها، موجهاً بضرورة مضاعفة صناديق القمامة فى محيط حديقة الأندلس بحى غرب شبرا الخيمة مع متابعة رفعها بشكل دورى مُنتظم للحفاظ على صحة المواطنين.

ووجه المحافظ، باستغلال المساحات بزراعتها وتجميلها لخلق متنفس للمواطنين مع إضافة عربات طعام ومشروبات للشباب بشكل قانونى لتوفير فرص عمل حقيقية من خلال عربات الطعام والمشروبات.

وفى سياقٍ مُتصل وجه محافظ القليوبية، برفع الباعة الجائلين المتواجدين على كوبرى مسطرد بأماكن عبور المشاة لسهولة تحركهم وعدم إحداث عرقلة فى السير، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومخالفات حرم الطريق فى نطاق المدينة ككل للحفاظ على حق المواطنين وعدم تشوية المظهر الحضارى، وكذلك الاهتمام بالإشراف ومتابعة أعمال النظافة وتوجيه المنظومة باستمرار تحسين النظافة العامة وعدم تواجد أى تراكمات للقمامة داخل المدينة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى استمرار المحافظة وكافة الجهات المعنية فى رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة والقضاء على ظاهرة إشغال الطرق العامة بالباعة الجائلين على مستوى المحافظة، وتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، والعمل بكل جدية على رفع مستوى النظافة وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دورى لمنع تراكمها، مؤكداً متابعته الشخصية المستمرة لهذا الملف، نظراً لأهميته فى الحفاظ على المستوى الحضارى، وما يتم إنجازه من مشروعات قومية وخدمية لصالح مواطنى القليوبية.

جاءت الجولة بحضور كلاً من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس هيثم الدسوقى رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حى شرق شبرا الخيمة، ومسؤولى تحسين البيئة والإشغالات بالأحياء.