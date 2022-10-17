محافظ القليوبية: نسبة إنشاء 289 عمارة بشبرا الخيمة بلغت 68.7%

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ أعمال مشروع الإسكان الجاري تنفيذه بمدينة شبرا الخيمة وقليوب بمنطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور الفريق العصار ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بحضور الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق بهدف تذليل كافة المعوقات والوصول للانتهاء من توصيل شبكات المرافق وفق الجداول الزمنية المحددة له.

ويقع المشروع على مساحة 201 فدان ما يعادل 845 ألف م²، بنسبة بنائية 68.7% بإجمالي 289 عمارة لـ5 مواقع عاملة بإجمالي 16536 وحدة سكنية و30 منشأ خدمي لخدمة 68200 نسمة بإجمالي 550 ألف متر مربع مسطحات خضراء.

وأوضح الهجان، أن المشروع يتكون من 104 عمارة استثماري، و84 عمارة متوسط، و101 عمارة إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الخدمية من بينها 11 حضانة و9 مول تجاري مكون من 128 محل و4 مخبز و4 ملعب خماسي.

وثمن "الهجان"، جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المهندسين العسكريين وحرصها على الانتهاء من المشروع في زمن قياسي وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشيرا إلى أهمية المشروع كسابقة أولى للمحافظة في إقامة مشروع إسكاني ذو موقع متميز داخل المحافظة.

وأشار الهجان، إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 68.7% حتى الآن، وأنه تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية والبنائية، وجاري العمل في التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية للعمارات، بالإضافة إلى أعمال المرافق تمهيدا للبدء في أعمال الرصف والتجميل، والمساحات الخضراء، وأماكن انتظار السيارات.

وحضر الاجتماع نائبي المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي غرب وشرق شبرا الخيمة ورئيس مدينة قليوب، ورؤساء شركات مياه شرب القليوبية والقاهرة الكبرى ومياه القاهرة الكبرى، وكهرباء شمال القاهرة وشركة توزيع الكهرباء ورئيس شركة الغاز والتليفونات، وممثل عن صندوق التنمية الحضرية ومديري التطوير الحضري ومركز معلومات الشبكات الأرضية والمكتب الفني.