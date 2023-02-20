محافظ الدقهلية يحيل 41 محضرا لمخالفات تموينية إلى النيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار، ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية ، إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين، أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، اسفرت عن تحرير 41 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر المنصورة ونبروه وتمى الامديد وحى شرق المنصورة وشربين ومحلة دمنة وان المحاضر التى تم تحريرها شملت 5 محاضر نقص وزن و2 محضر عدم مطابقة للمواصفات و2 محضر انتهاء من الإنتاج و14 محضر عدم إعلان عن الأسعار و10 محاضر عمل اكازيون بدون تصريح و2 محضر عدم وجود شهادة صحية و2 محضر تجميع مواد بترولية.

و1 محضر ذبح خارج السلخانة، و1محضر سلع بدون بيانات، و1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و1محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، وتم التحفظ على 216 كجم زيت، و28 كجم لحوم بلدى، و200 لتر سولار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بنطاق حى شرق المنصورة بمتابعة واشراف الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس الحى، وبمركز ومدينة شربين بمتابعة وإشراف المحاسب غاده الحمادى رئيس المركز والمدينة، وبمدينة محلة دمنة بمتابعة وإشراف احمد حمدى رئيس المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.