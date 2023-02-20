محافظ الدقهلية يتابع افتتاح معارض "أهلا رمضان" بمراكز ومدن المحافظة.. صور

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه سيتم افتتاح معارض"أهلا رمضان" بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة، وقد تابع " مختار" جهود الوحدات المحلية في الاعداد والتنفيذ لمعارض السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة تخفيفا للعبئ عنهم.

ويجري إعداد وتنفيذ اقامة معارض أهلا رمضان بنطاق مراكز ومدن محافظة الدقهلية، بتعاون رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع قطاع التموين بالدقهلية وذلك باشراف ومتابعة المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وتابع "مختار" جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت سلسيل، وأوضح اللواء صبري سليمان رئيس المركز والمدينة، أنه تم انهاء أعمال تجهيز وإعداد وافتتاح المعرض الأول والثاني "أهلا رمضان" بنطاق مدينة ميت سلسيل، وذلك لعرض مستلزمات الشهر الكريم من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وذلك بأسعار مخفضة تيسيرا على الاهالي وتوفير احتياجاتهم من السلع تخفيفا للعبئ عنهم بالتنسيق مع قطاع التموين.

وفي هذا السياق كان محافظ الدقهلية، وجه بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين والزراعة ووالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض " أهلا رمضان"، لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم وذلك في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية وكافة السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين باسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع مدن وقرى المحافظة، واكد علي دعمه وتشجيعه لجميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع اليومية وبالكميات الكافية والأسعار المناسبة خاصة مع قدوم شهر مضان الكريم وضرورة احكام الرقابة والسيطرة علي الاسواق بالمحافظات من خلال تنظيم معارض "أهلا رمضان"، في محافظة الدقهلية.