محافظ الدقهلية: استمرار التصدى للبناء المخالف وضبط 1769 مخالفات متنوعة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، مؤكدا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف، يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة ، مشيرا إي تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم، والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنزلة والسنبلاوين وطلخا، لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف

ففي مركز ومدينة المنزلة.

وقال المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية مخالفة لصب أعمدة خرسانى للدور الثالث العلوى ويقام المبني بدون ترخيص بنطاق المدينة، وتم إزالة المخالفه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين، قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لسور مخالف لأحد المواطنين من ناحية الحصاينة داخل الحيز العمراني على مساحة 7متر طول وبارتفاع 2متر وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة طلخا قال السيد، محمد أمين رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ الازالة الفورية لأعمال بناء مخالف بالدور الثامن العلوى يقام بدون ترخيص ولتجاوز قيود الارتفاع على مساحة 160 متر مربع بالمدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.