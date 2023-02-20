محافظ الدقهلية: استمرار التصدى للبناء المخالف وضبط 1769 مخالفات متنوعة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،على استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، مؤكدا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف، يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة ، مشيرا إي تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم، والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنزلة والسنبلاوين وطلخا، لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف
ففي مركز ومدينة المنزلة.
وقال المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية مخالفة لصب أعمدة خرسانى للدور الثالث العلوى ويقام المبني بدون ترخيص بنطاق المدينة، وتم إزالة المخالفه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة السنبلاوين، قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لسور مخالف لأحد المواطنين من ناحية الحصاينة داخل الحيز العمراني على مساحة 7متر طول وبارتفاع 2متر وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي مركز ومدينة طلخا قال السيد، محمد أمين رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ الازالة الفورية لأعمال بناء مخالف بالدور الثامن العلوى يقام بدون ترخيص ولتجاوز قيود الارتفاع على مساحة 160 متر مربع بالمدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
وأكد المحافظ على استمرار رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والتصدي لكافة الاشغالات بمداخل المدن وخاصة عاصمة المحافظة تلك الخطة التي يتم تنفيذها علي فترات صباحية مسائية وذلك حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة تنفيذ حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتعديات علي الشارع العام بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة بعدد من الشوارع بالمدينة وذلك بإشراف المحاسب سيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة
وفي هذا الصدد اوضح رئيس حي غرب، أنه تم متابعة تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق الحي واستهدفت الحملة عدد من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق مدينة المنصورة، وهى شارع الجلاء وجيهان، والترعة والنخلة وكلية الاداب وبورسعيد، وذلك بالتنسيق مع مدير الأدارة العامة للمرافق بمحافظة الدقهلية، ورئيس مباحث شرطة المرافق، وبمشاركة نواب رئيس الحي أحمد عرفة، وهانى أحمد، ووليد محى الدين مديرالأشغالات بالحى وتمكنت الحملة من ضبط 1769 مضبوطات متنوعة وتحرير 139 محضرا بالمخالفات وتم التحفظ على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما تمكنت الحملة من رفع كافة أشكال التعديات والاشغالات على حرم الطريق، حيث تم رفع تعديات الباعة الجائلين والاكشاك والمحال التجارية والعقارات ،التي تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.
وأكد "مختار"، أن المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال كافة القطاعات التنفيذية.
جانب من الإزالات ومواجهة المخالفين (6)
جانب من الإزالات ومواجهة المخالفين (2)
جانب من الإزالات ومواجهة المخالفين (5)
جانب من الإزالات ومواجهة المخالفين (3)
جانب من الإزالات ومواجهة المخالفين (1)
جانب من الإزالات ومواجهة المخالفين (7)
جانب من الإزالات ومواجهة المخالفين (4)
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