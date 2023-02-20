صحة الإسماعيلية تواصل حملاتها على المنشآت الغذائية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية ، اليوم الإثنين، أن جميع الإدارات الصحية بالمحافظة التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب، تواصل حملاتها المكبرة علي المنشات الغذائية، وذلك لضبط ومتابعة الرقابة علي الأسواق، وتمكنت من ضبط العديد من الأغذية منتهية الصالحية.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الإدارة الصحية التابعة لمركز ومدينة القصاصين شنت حملات علي المنشآت الغذائية ومصانع ومخابر ومطاعم ومحلات ومنشآت غذائية، وتم سحب 13 عينة للفحص للصلاحية والاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 45 كيلو أغذية منتهية الصلاحية وغير محتفظة بالخواص الطبيعية.

وأضاف الدكتور علي حطب، أنه تم تحرير 9 محاضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة المنشآت وعرض الأغذية خارج المحال والتوصية بالغلق الإداري لعدد 2 منشآت لوجود خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط مشروبات عصير مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، كما تم تحرير 8 محاضر لمخابز لعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات (وزن وحجم)، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري والعرض على النيابة العامة.

وأوضح الدكتور علي حطب، أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، والدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية بالقصاصين وأشرف الديبة مراقب عام الإدارة، وعبد الله موسي، وعبد الرحمن محمد مفتشي الأغذية، لافتا على استمرار الحملات الرقابية الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.





